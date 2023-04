Elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia, vince Fedriga. È derby tra Fdi e Lega per il posto di primo partito (Di lunedì 3 aprile 2023) Chiusi i seggi alle 15, inizia lo spoglio. Le Elezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia del 2023 confermano, innanzitutto, quanto osservato recentemente a livello nazionale: l’affluenza è in calo anche qui. Nel 2018, quando si votava in un solo giorno, la partecipazione si attestò al 49,65% degli aventi diritto. Cinque anni più tardi, il dato – che avrebbe dovuto beneficiare dell’apertura delle urne estesa anche al lunedì -, si ferma al 45,26%, con 502.203 votanti. Nel 2018, ai seggi si erano presentati 549.374 elettori, meno della metà degli aventi diritto, pari a 1.107.415. Ancora prima, nel 2013, quando si votava in due giornate come in questa tornata, l’affluenza definitiva era stata del 50,48%. Da subito, il vantaggio dell’esponente della Lega Massimiliano ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) Chiusi i seggi alle 15, inizia lo spoglio. Ledeldel 2023 confermano, innanzitutto, quanto osservato recentemente a livello nazionale: l’affluenza è in calo anche qui. Nel 2018, quando si votava in un solo giorno, la partecipazione si attestò al 49,65% degli aventi diritto. Cinque anni più tardi, il dato – che avrebbe dovuto beneficiare dell’apertura delle urne estesa anche al lunedì -, si ferma al 45,26%, con 502.203 votanti. Nel 2018, ai seggi si erano presentati 549.374 elettori, meno della metà degli aventi diritto, pari a 1.107.415. Ancora prima, nel 2013, quando si votava in due giornate come in questa tornata, l’affluenza definitiva era stata del 50,48%. Da subito, il vantaggio dell’esponente dellaMassimiliano ...

