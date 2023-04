Elezioni regionali in Friuli | Fedriga verso la conferma Nelle proiezioni è oltre il 64% Moretuzo Pd-M5S al 28 | 2%

(Di lunedì 3 aprile 2023) Massimiliano, ricandidato alla presidenza delVenezia Giulia per il Centrodestra, è dato in netto vantaggio dalledel Consorzio Opinio Italia per Rai, con il 64,2%, seguito dallo sfidante, Massimo Moretuzzo, appoggiato da centrosinistra, Pd e M5s, al 28,2%

Si sono chiuse alle 15 le urne in Friuli Venezia Giulia per le elezioni regionali. Ora è in corso lo scrutinio. Si tratta del secondo test elettorale, dopo le politiche, per il centrodestra. Nel febbraio scorso ci sono state le elezioni in Lombardia e Lazio. Lo sfidante del centrosinistra Massimo Moretuzzo resta fermo al 27,9% in Friuli Venezia Giulia, dalla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con copertura del campione per un 14%, il governatore uscente Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra.

In base alla seconda proiezione dell'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in Fvg, il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, avrebbe ...Tutto ciò emerge con grande evidenza dalle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, che hanno visto Massimiliano Fedriga trionfare con oltre il 60% delle preferenze facendo addirittura meglio del ...