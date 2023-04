Elezioni regionali Friuli Venezia Giulia | i risultati | Fedriga verso la riconferma al 64 | 2% Il candidato di Pd e 5S tra al 28 | 2%

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? Elezioni regionali in #FriuliVeneziaGiulia - exit poll Opinio per Rai Fedriga (CDX) 61-65% Moretuzzo (CSX-M5S) 2… - dottorbarbieri : ??? In base all'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in #Fvg, il presidente us… - you_trend : ?? Chiudono in questo momento i seggi per le elezioni regionali in #FriuliVeneziaGiulia, per le quali non sono previ… - doffo_spini : Non ho capito, si votava alle elezioni regionali di Tripoli in oltremare? Based - DifesaPopolare : RT @ItalexitMori: C’è ancora tempo fino alle 15 in Friuli per votare per la lista civica che finalmente unisce il fronte del dissenso https… -

AGI - Si sono chiuse alle 15 le urne in Friuli Venezia Giulia per le. Ora è in corso lo scrutinio. Si tratta del secondo test elettorale, dopo le politiche, per il centrodestra. Nel febbraio scorso ci sono state lein Lombardia e Lazio, ...... è stato il primo commento della deputata dem Debora Serracchiani , già presidente del Friuli Venezia Giulia, durante uno speciale su Raitre i dati degli exit poll sulle. Secondo ...Più che il risultato in sé era interessante capire il rapporto tra i voti della lista Fedriga e la Lega regionale. Come ampiamente previsto è arrivato il bis. Massimiliano Fedriga sarà ancora ...

Friuli-Venezia Giulia: i risultati delle elezioni regionali. Fedriga verso la vittoria la Repubblica

Ha votato poco dopo le 10 nel suo seggio in via Carli a Trieste il presidente uscente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e candidato per il centrodestra in questa nuova tornata di ...Gli exit poll della Rai vedono la conferma del presidente uscente di centrodestra con oltre il 60% dei consensi Si sono chiuse alle 15 le urne in Friuli Venezia Giulia per le elezioni regionali. Ora è ...