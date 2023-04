Elezioni regionali Friuli Venezia Giulia | i risultati | Fedriga al comando supera il 60% Toti | “Grande vittoria” Il candidato di Pd e 5S poco sopra il 33% L’esponente No Vax supera il Terzo Polo | “Siamo una forza anti-sistema”

(Di lunedì 3 aprile 2023) Affluenza al 45%, in calo rispetto al 2018. Meloni: «ha lavorato bene in questi anni», Zaia: «Max è un campione»

Lo scrutinio delleAmministrative inizierà dopo lo spoglio delle schede elettorali per le. Secondo i dati parziali della Regione Friuli Venezia Giulia, alle 15 di oggi, con 1.331 ...Friuli - Venezia Giulia 2023 , i risultati in tempo reale: si sono chiuse alle ore 15:00 le urne, con lo spoglio dei voti che ha preso il via con tanto di precedenza rispetto alle ...L'effetto Elly Schlein Se c'è non si è palesato in Friuli Venezia Giulia. Alledel Friuli Venezia Giulia, quando sono state rilevate 188 sezioni su 1360, per un totale di 53.617 votanti, il governatore uscente Massimiliano Fedriga, di centrodestra, ha un tale ...

Il prossimo 14 e 15 maggio da nord a sud della Regione le urne saranno aperte per le elezioni comunali. Il voto per il ballottaggio si terrà invece il 28 e 29 maggio. Si voterà in dodici Comuni con ...Trieste, 3 apr. (askanews) – L’affluenza definitiva per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia è del 45,26%, un dato inferiore di 4 punti rispetto a 5 anni fa: 502.203 i votanti su 1.109.395 ...