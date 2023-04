Elezioni regionali Friuli Venezia Giulia, i risultati: Fedriga al comando sfiora il 60%. Il candidato di Pd e 5S poco sopra il 33%. Terzo Polo superato dai No Vax (Di lunedì 3 aprile 2023) Affluenza al 45%, in calo rispetto al 2018. Meloni: «Fedriga ha lavorato bene in questi anni», Zaia: «Max è un campione» Leggi su lastampa (Di lunedì 3 aprile 2023) Affluenza al 45%, in calo rispetto al 2018. Meloni: «ha lavorato bene in questi anni», Zaia: «Max è un campione»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? Elezioni regionali in #FriuliVeneziaGiulia - exit poll Opinio per Rai Fedriga (CDX) 61-65% Moretuzzo (CSX-M5S) 2… - dottorbarbieri : ??? In base all'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in #Fvg, il presidente us… - you_trend : ?? Chiudono in questo momento i seggi per le elezioni regionali in #FriuliVeneziaGiulia, per le quali non sono previ… - messveneto : Nonno socialista e papà missino, la sveglia alle 5, le scelte musicali e gli sport preferiti: ecco chi è Fedriga, r… - forumalcentro : RT @ArmandoDicone: Elezioni regionali #FriuliVeneziaGiulia Affluenza 45% ?? Continuate pure con questo sistema 'me contro te'. L'elezion… -