Elezioni regionali Friuli Venezia Giulia, i risultati: Fedriga al comando con il 59%. Il candidato di Pd e 5S poco sopra il 33%. Terzo Polo superato dai No Vax (Di lunedì 3 aprile 2023) Alle 23 di ieri aveva votato il 35,95% degli aventi diritto, in linea con il 2013. Ecco i dati dei primi exit poll Leggi su lastampa (Di lunedì 3 aprile 2023) Alle 23 di ieri aveva votato il 35,95% degli aventi diritto, in linea con il 2013. Ecco i dati dei primi exit poll

