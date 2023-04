Elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia: "cappotto" di Fedriga, Pd e M5s spazzati via (Di lunedì 3 aprile 2023) Urne chiuse, alle 15, per votare alle Elezioni per il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, per il rinnovo del Consiglio regionale e per le amministrative di 24 comuni, tra cui Udine e Sacile che contano più di 15.000 abitanti. In... Leggi su europa.today (Di lunedì 3 aprile 2023) Urne chiuse, alle 15, per votare alleper il presidente della Regione, per il rinnovo del Consiglio regionale e per le amministrative di 24 comuni, tra cui Udine e Sacile che contano più di 15.000 abitanti. In...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? Elezioni regionali in #FriuliVeneziaGiulia - exit poll Opinio per Rai Fedriga (CDX) 61-65% Moretuzzo (CSX-M5S) 2… - dottorbarbieri : ??? In base all'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in #Fvg, il presidente us… - you_trend : ?? Chiudono in questo momento i seggi per le elezioni regionali in #FriuliVeneziaGiulia, per le quali non sono previ… - cuoreitaliano7 : RT @dottorbarbieri: ??? In base all'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in #Fvg, il presidente uscent… - infoitinterno : Elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia: stravince Fedriga -