Elezioni regionali Friuli | Fedriga verso la riconferma

(Di lunedì 3 aprile 2023) I seggi sono stati chiusi alle 15, arrivano gli exit poll per ledelVenezia Giulia. Il centrodestra è in testa con il candidato uscente Massimiliano, che secondo la prima proiezione ha ottenuto il 64,2% delle preferenze. Segue il candidato di centrosinistra Massimo Moretuzzo, con il 28,2%. Giorgia Tripoli, candidata di L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? Elezioni regionali in #FriuliVeneziaGiulia - exit poll Opinio per Rai Fedriga (CDX) 61-65% Moretuzzo (CSX-M5S) 2… - dottorbarbieri : ??? In base all'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in #Fvg, il presidente us… - you_trend : ?? Chiudono in questo momento i seggi per le elezioni regionali in #FriuliVeneziaGiulia, per le quali non sono previ… - AOnewsIT : ?? 15:05 la Repubblica: Exit poll Friuli Venezia Giulia, Fedriga.… ?? 15:07 Il Messaggero: Elezioni Regionali in Friu… - Quoque_Tu_Brute : @gandolag Vabbè, magari si sono un po' seduti dopo aver vinto Sanremo e aver sfiorato il trionfo nelle elezioni reg… -

AGI - Si sono chiuse alle 15 le urne in Friuli Venezia Giulia per le. Ora è in corso lo scrutinio. Si tratta del secondo test elettorale, dopo le politiche, per il centrodestra. Nel febbraio scorso ci sono state lein Lombardia e Lazio, ...Alle 23 di ieri aveva votato il 35,95% degli aventi diritto, in linea con il 2013. Ecco i dati dei primi exit ...Sono chiusi i seggi per lein Friuli Venezia Giulia , nell secondo giorno di votazioni. Ci si è potuti recare alle urne fino alle 15. Subito dopo, al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei ...

Friuli-Venezia Giulia: i risultati delle elezioni regionali. Fedriga verso la vittoria la Repubblica

In base all'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in Fvg, il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, avrebbe riscosso consensi nella ...(ANSA) - TRIESTE, 03 APR - Alle 15 di oggi, quando quasi tutte le sezioni sono state rilevate (1331 su 1360), alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia ha votato il 45% degli aventi diritto. E' ...