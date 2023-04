Elezioni in Friuli, Schlein non evita la batosta Pd: il risultato (Di lunedì 3 aprile 2023) L’effetto Elly Schlein? Se c’è non si è palesato in Friuli Venezia Giulia. Alle Elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, quando sono state rilevate 188 sezioni su 1360, per un totale di 53.617 votanti, il governatore uscente Massimiliano Fedriga, di centrodestra, ha un tale vantaggio che difficilmente ci potranno essere ribaltoni. Il centrodestra è avanti con il 60,46% dei voti, seguito a lunga distanza dal centrosinistra di Massimo Moretuzzo al 32,02%. Ancora più indietro Giorgia Tripoli (‘Insieme Liberì) al 4,9%. Irrilevante invece il risultato del candidato del Terzo Polo Alessandro Maran al 2,63%: è sotto la soglia di sbarramento ma soprattutto è stato superato anche dal partito dei No Vax. Per quanto riguarda l’affluenza, il dato sembra tenere senza crolli evidenti come successo invece in ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 3 aprile 2023) L’effetto Elly? Se c’è non si è palesato inVenezia Giulia. Alleregionali delVenezia Giulia, quando sono state rilevate 188 sezioni su 1360, per un totale di 53.617 votanti, il governatore uscente Massimiliano Fedriga, di centrodestra, ha un tale vantaggio che difficilmente ci potranno essere ribaltoni. Il centrodestra è avanti con il 60,46% dei voti, seguito a lunga distanza dal centrosinistra di Massimo Moretuzzo al 32,02%. Ancora più indietro Giorgia Tripoli (‘Insieme Liberì) al 4,9%. Irrilevante invece ildel candidato del Terzo Polo Alessandro Maran al 2,63%: è sotto la soglia di sbarramento ma soprattutto è stato superato anche dal partito dei No Vax. Per quanto riguarda l’affluenza, il dato sembra tenere senza crolli evidenti come successo invece in ...

