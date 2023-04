Elezioni in Friuli, Schlein non evita la batosta Pd: il risultato (Di lunedì 3 aprile 2023) L’effetto Elly Schlein? Se c’è non si è palesato in Friuli Venezia Giulia. Alle Elezioni regionali , quando sono state rilevate quasi tutte le sezioni su 1.360. il governatore uscente Massimiliano Fedriga ha un tale vantaggio che si può tranquillamente parlare di trionfo. I risultati delle Elezioni in Friuli Venezia Giulia Il centrodestra ha vinto con il 64,04% dei voti, seguito a lunga distanza dall’alleanza di centrosinistra e M5S guidata da Massimo Moretuzzo, fermatasi al 28,58%. Ancora più indietro Giorgia Tripoli (‘Insieme Liberi’) al 4,67%. Irrilevante invece il risultato del candidato del Terzo Polo (insieme a +Europa) Alessandro Maran: con il suo 2,71% è sotto la soglia di sbarramento ma soprattutto è stato superato anche dal partito dei No Vax. Il neo segretario del Pd ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 3 aprile 2023) L’effetto Elly? Se c’è non si è palesato inVenezia Giulia. Alleregionali , quando sono state rilevate quasi tutte le sezioni su 1.360. il governatore uscente Massimiliano Fedriga ha un tale vantaggio che si può tranquillamente parlare di trionfo. I risultati delleinVenezia Giulia Il centrodestra ha vinto con il 64,04% dei voti, seguito a lunga distanza dall’alleanza di centrosinistra e M5S guidata da Massimo Moretuzzo, fermatasi al 28,58%. Ancora più indietro Giorgia Tripoli (‘Insieme Liberi’) al 4,67%. Irrilevante invece ildel candidato del Terzo Polo (insieme a +Europa) Alessandro Maran: con il suo 2,71% è sotto la soglia di sbarramento ma soprattutto è stato superato anche dal partito dei No Vax. Il neo segretario del Pd ...

