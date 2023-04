Elezioni in Friuli: Fedriga vince con oltre il 60%. “Sono contento, consenso inaspettato”. Terzo polo battuto dalla no vax (Di lunedì 3 aprile 2023) Ha vinto con oltre il 60% dei voti, Massimiliano Fedriga, rieletto presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Scarsa l'affluenza, intorno al 45%, ma Il suo vantaggio risulta incolmabile quando mancano da scrutinare poche decine di sezioni su 1.360 Leggi su firenzepost (Di lunedì 3 aprile 2023) Ha vinto conil 60% dei voti, Massimiliano, rieletto presidente della RegioneVenezia Giulia. Scarsa l'affluenza, intorno al 45%, ma Il suo vantaggio risulta incolmabile quando mancano da scrutinare poche decine di sezioni su 1.360

