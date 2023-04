Elezioni in Friuli | exit poll | Fedriga oltre il 60%

(Di lunedì 3 aprile 2023) In base all'del Consorzio Opinio Italia per la Rai per leregionali in Fvg, il presidente uscente, Massimiliano, candidato del centrodestra, avrebbe ottenuto una larga maggioranza, tra il 61-65%. Il candidato di centrosinistra che vedeva unito Pd e M5S e principale antagonista, Massimo Moretuzzo, si ferma al 28-32%. Staccati gli altri due candidati, Alessandro Maran (3-5%) del Terzo polo e Giorgia Tripoli (2-4%) di Insieme liberi.

