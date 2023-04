Elezioni in Finlandia; vince il centrodestra. Solo destra Sanna Marin (Di lunedì 3 aprile 2023) È già finita l’epopea di Sanna Marin. Le Elezioni in Finlandia infatti hanno visto primeggiare, di poco, il Partito di centrodestra, Partito di Coalizione Nazionale, guidata da Petteri Orpo. Al secondo posto però come percentuale di voti non ci sono però i socialdemocratici dell’ex premier, bensì il partito di estrema destra e populista “Finlandesi”. Solo al terzo posto il movimento di Sanna Marin che ha ammesso la sconfitta. Leggi su panorama (Di lunedì 3 aprile 2023) È già finita l’epopea di. Leininfatti hanno visto primeggiare, di poco, il Partito di, Partito di Coalizione Nazionale, guidata da Petteri Orpo. Al secondo posto però come percentuale di voti non ci sono però i socialdemocratici dell’ex premier, bensì il partito di estremae populista “Finlandesi”.al terzo posto il movimento diche ha ammesso la sconfitta.

