Elezioni in Finlandia, Sanna Marin esce sconfitta. Vince Orpo. Boom dell'ultradestra (Di lunedì 3 aprile 2023) In Finlandia la premier Sanna Marin esce sconfitta dalla tornata elettorale. La sua popolarità non è stata sufficiente ai socialdemocratici, che sono stati scalzati dai conservatori. Al termine di uno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : C'è MOLTO nervosismo in casa piddina per il risultato delle elezioni in Finlandia che manda a casa una delle ultime… - ultimora_pol : ?? Elezioni #Finlandia, vittoria della destra. Trionfo del Partito di Coalizione Nazionale di Petteri #Orpo. Doloro… - ProVitaFamiglia : #Finlandia: cocente sconfitta alle elezioni per #SannaMarin, socialista, ecologista, femminista, icona del moviment… - TrecentoScudi : RT @christian_fsi: Sconfitta #SannaMarin alle elezioni, il cui unico compito era quello di portare la #Finlandia nell’organizzazione terror… - InvictusNon : RT @AgainCarlakak: TORNA A CASA SERVA Sanna Marin, sguatterina degli USA e guerrafondaia di sinistra che ha trascinato il suo Paese in gue… -