Elezioni in Finlandia, Marin sconfitta dai conservatori (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) - Petteri Orpo, leader del partito conservatore della Coalizione nazionale (Ncp), ha vinto le Elezioni in Finlandia, sconfiggendo il centrosinistra del primo ministro Sanna Marin. Il partito di Orpo ha ottenuto 48 dei 200 seggi, secondo il conteggio preliminare di tutti i voti di domenica. "Sapete una cosa? Questa è stata una grande vittoria", ha detto l'ex ministro delle Finanze ai sostenitori del partito a Helsinki nella tarda serata di domenica. "Con questo risultato, stiamo iniziando a costruire un nuovo governo per la Finlandia", ha detto. Al secondo posto si è piazzata l'ultradestra del Partito dei finlandesi guidato da Rikka Purra con 46 seggi, mentre i socialdemocratici della premier uscente Sanna Marin ne hanno ottenuti solo 43. Marin ha ammesso la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) - Petteri Orpo, leader del partito conservatore della Coalizione nazionale (Ncp), ha vinto lein, sconfiggendo il centrosinistra del primo ministro Sanna. Il partito di Orpo ha ottenuto 48 dei 200 seggi, secondo il conteggio preliminare di tutti i voti di domenica. "Sapete una cosa? Questa è stata una grande vittoria", ha detto l'ex ministro delle Finanze ai sostenitori del partito a Helsinki nella tarda serata di domenica. "Con questo risultato, stiamo iniziando a costruire un nuovo governo per la", ha detto. Al secondo posto si è piazzata l'ultradestra del Partito dei finlandesi guidato da Rikka Purra con 46 seggi, mentre i socialdemocratici della premier uscente Sannane hanno ottenuti solo 43.ha ammesso la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : C'è MOLTO nervosismo in casa piddina per il risultato delle elezioni in Finlandia che manda a casa una delle ultime… - ultimora_pol : ?? Elezioni #Finlandia, vittoria della destra. Trionfo del Partito di Coalizione Nazionale di Petteri #Orpo. Doloro… - ProVitaFamiglia : #Finlandia: cocente sconfitta alle elezioni per #SannaMarin, socialista, ecologista, femminista, icona del moviment… - Etruria72 : RT @itsmeback_: Sanna Marin perde le elezioni. In compenso ha tirato su un muro stile cortina di ferro, ha fatto entrare la Finlandia nella… - lucio_freni : RT @christian_fsi: Sconfitta #SannaMarin alle elezioni, il cui unico compito era quello di portare la #Finlandia nell’organizzazione terror… -