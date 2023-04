Elezioni in Finlandia, chi (non) ha vinto e perché (Di lunedì 3 aprile 2023) Petteri Orpo (nella foto), presidente del Partito di Coalizione Nazionale, potrebbe diventare il prossimo primo ministro della Finlandia. Il leader conservatore ha conquistato 48 seggi nelle Elezioni di ieri, mentre il partito di destra nazionalista Veri finlandesi 46 seggi e i Social Democratici, guidati dalla premier uscente Sanna Marin, 43 seggi. Nessuno, dunque, ha i numeri necessari per governare da solo. Le conversazioni per un probabile accordo di coalizione cominceranno immediatamente. Marin aveva rifiutato a inizio anno la possibilità di un governo con i nazionalisti del Partito Finlandese, qualificandoli come una formazione “apertamente razzista”. Oggi sembra aperta a negoziare, ma solo con il Partito di Coalizione Nazionale. Il partito di Orpo, vincitore di queste Elezioni, ha saputo sfruttare i temi economisti per ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 aprile 2023) Petteri Orpo (nella foto), presidente del Partito di Coalizione Nazionale, potrebbe diventare il prossimo primo ministro della. Il leader conservatore ha conquistato 48 seggi nelledi ieri, mentre il partito di destra nazionalista Veri finlandesi 46 seggi e i Social Democratici, guidati dalla premier uscente Sanna Marin, 43 seggi. Nessuno, dunque, ha i numeri necessari per governare da solo. Le conversazioni per un probabile accordo di coalizione cominceranno immediatamente. Marin aveva rifiutato a inizio anno la possibilità di un governo con i nazionalisti del Partito Finlandese, qualificandoli come una formazione “apertamente razzista”. Oggi sembra aperta a negoziare, ma solo con il Partito di Coalizione Nazionale. Il partito di Orpo, vincitore di queste, ha saputo sfruttare i temi economisti per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : C'è MOLTO nervosismo in casa piddina per il risultato delle elezioni in Finlandia che manda a casa una delle ultime… - ultimora_pol : ?? Elezioni #Finlandia, vittoria della destra. Trionfo del Partito di Coalizione Nazionale di Petteri #Orpo. Doloro… - ProVitaFamiglia : #Finlandia: cocente sconfitta alle elezioni per #SannaMarin, socialista, ecologista, femminista, icona del moviment… - GSerci : @ma_davero Ti ringrazio per la precisazione storica, la Turchia é entrata nella NATO nel '52 tra le prime, proprio… - saveriodigiova1 : RT @AgainCarlakak: TORNA A CASA SERVA Sanna Marin, sguatterina degli USA e guerrafondaia di sinistra che ha trascinato il suo Paese in gue… -