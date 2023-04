Elezioni Friuli Venezia Giulia, Salvini esulta: “Terza vittoria” (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – A spoglio ancora in corso, quando i primi dati del Viminale sulle Elezioni in Friuli Venezia Giulia danno il candidato del centrodestra e governatore uscente Massimiliano Fedriga in vantaggio netto sugli sfidanti, arriva l’esultanza sui social del leader della Lega Matteo Salvini. “E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia e nel Lazio, oggi arriva la Terza! Grazie Friuli Venezia Giulia”, scrive il numero uno del Carroccio, postando una foto in compagnia di Fedriga. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – A spoglio ancora in corso, quando i primi dati del Viminale sulleindanno il candidato del centrodestra e governatore uscente Massimiliano Fedriga in vantaggio netto sugli sfidanti, arriva l’nza sui social del leader della Lega Matteo. “E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia e nel Lazio, oggi arriva la! Grazie”, scrive il numero uno del Carroccio, postando una foto in compagnia di Fedriga. L'articolo proviene da Italia Sera.

