Elezioni Friuli Venezia Giulia | la diretta – Exit poll | Fedriga vince con oltre il 60% Il candidato di Pd-M5s Moretuzzo attorno al 30

(Di lunedì 3 aprile 2023) In base all’del Consorzio Opinio Italia per la Rai il presidente uscente avrebbe riscosso consensi nella forchetta 61-65%. Staccati gli altri due candidati, Alessandro Maran (3-5%) del Terzo polo e Giorgia Tripoli (2-4%) di Insieme liberi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : In Friuli Venezia Giulia i seggi sono aperti fino alle 15. Raramente ho visto un'assenza di informazione più totale… - TgrRai : Elezioni in Friuli Venezia Giulia, i seggi chiuderanno alle 15 di oggi. Alle ore 23 di ieri affluenza al 34,95%, in… - matteosalvinimi : Questo pomeriggio a Monfalcone, Trieste e Udine, incontrando cittadini e visitando progetti di rigenerazione urbana… - lucafaccio : Elezioni Friuli Venezia Giulia, la diretta – Exit poll: Fedriga vince con oltre il 60%. Il candidato di Pd-M5s More… - il_piccolo : Elezioni regionali Fvg, urne chiuse alle 15: segui lo spoglio in diretta -

RisultatiVenezia Giulia - Risultati Udine e altri comuni Sfida interna alla destra: per i dem obiettivo 20% Chi è Massimiliano Fedriga, il governatore uscente Gli sfidanti: Moretuzzo,...In 24 comuni, tra cui Udine, si vota anche per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale - Chiuderanno alle 15 i seggi inVenezia Giulia dove si vota per eleggere il nuovo presidente della ...Per avere un quadro completo bisognerà attendere le 15 di oggi, quando inizierà lo spoglio. Tutti gli addetti ai lavori scommettono sulla conferma del ...

Regionali: Friuli Venezia Giulia, seggi aperti fino alle 15 Agenzia ANSA

In base all'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in Fvg, il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, avrebbe riscosso consensi nella ...(ANSA) - TRIESTE, 03 APR - In base all'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in Fvg, il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, ...