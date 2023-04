Elezioni Friuli Venezia Giulia | la diretta – Exit poll | Fedriga vince con oltre il 60% Il candidato di Pd-M5s attorno al 30 Affluenza stabile

(Di lunedì 3 aprile 2023) In base all’del Consorzio Opinio Italia per la Rai il presidente uscente avrebbe riscosso consensi nella forchetta 61-65%. Staccati gli altri due candidati, Alessandro Maran (3-5%) del Terzo polo e Giorgia Tripoli (2-4%) di Insieme liberi. Il numero dei votanti simile al 2018 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

In- Venezia Giulia, Fedriga lo ha ricostruito. I rapporti con il mondo del lavoro e i sindacati Allepolitiche ad aprile 2008 viene candidato, ed eletto per la prima volta, alla ...Chiusi i seggi alle 15, inizia lo spoglio. Nelleregionali del- Venezia Giulia del 2023 è in vantaggio l'esponente della Lega Massimiliano Fedriga , presidente uscente. Gli exit poll lo danno in una forbice tra il 61 e il 65% dei ...

Lo ringrazio, era una partita non facile ma abbiamo messo in campo una coalizione credibile”, ha dichiarato la dem Debora Serracchiani, già presidente del Friuli Venezia Giulia. Com’è andata nel 2018 ...Elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia 2023, la diretta live del voto: si sono aperte regolarmente alle ore 07:00 le urne nella giornata di oggi domenica 2 aprile, con i seggi che… Leggi ...