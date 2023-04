Elezioni Friuli-Venezia Giulia, il Carroccio vola senza il nome di Salvini nel simbolo: exploit della “Lega – Fedriga presidente” (Di lunedì 3 aprile 2023) La premessa è d’obbligo: le tornate regionali seguono altre dinamiche rispetto alle Elezioni nazionali. Se così non fosse, dovremmo parlare di collasso di Giorgia Meloni, il cui partito – dal 25 settembre 2022 ad oggi – è passato dal 31,3% al 18,12%. Però, il confronto dei risultati può essere foriero di un trend. E allora la consultazione in Friuli-Venezia Giulia rivela che la Lega è in salute, come avevano mostrato i voti, a febbraio, nel Lazio e in Lombardia. Dopo lo scossone delle politiche, il partito di Matteo Salvini ha mostrato segnali di ripresa sui territori, accompagnando a essere rieletti, con buoni riscontri nelle urne, i governatori Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga. Proprio in Lombardia, dove il dissenso nei confronti del segretario aveva iniziato ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) La premessa è d’obbligo: le tornate regionali seguono altre dinamiche rispetto allenazionali. Se così non fosse, dovremmo parlare di collasso di Giorgia Meloni, il cui partito – dal 25 settembre 2022 ad oggi – è passato dal 31,3% al 18,12%. Però, il confronto dei risultati può essere foriero di un trend. E allora la consultazione inrivela che laè in salute, come avevano mostrato i voti, a febbraio, nel Lazio e in Lombardia. Dopo lo scossone delle politiche, il partito di Matteoha mostrato segnali di ripresa sui territori, accompagnando a essere rieletti, con buoni riscontri nelle urne, i governatori Attilio Fontana e Massimiliano. Proprio in Lombardia, dove il dissenso nei confronti del segretario aveva iniziato ...

