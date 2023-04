Elezioni Friuli - Venezia Giulia | exit poll | larga vittoria per Fedriga | Affluenza al 45 | 26%

(Di lunedì 3 aprile 2023)L'definitiva per leregionali insi attesta al 45,26% (502.203 votanti su 1.109.395 iscritti). Il dato è in calo rispetto a cinque anni fa: alla ...

Chiusi i seggi alle 15, inizia lo spoglio. Leregionali del- Venezia Giulia del 2023 confermano, innanzitutto, quanto osservato recentemente a livello nazionale: l'affluenza è in calo anche qui. Nel 2018, quando si votava in un ...Trionfo di Massimiliano Fedriga a parte, a saltare all'occhio è un dato in particolare delleinVenezia Giulia . Stando alla prima proiezione, infatti, Giorgia Tripoli, la candidata no vax - no e no - Green pass sostenuta dalla lista Insieme Liberi, con il 5,11% avrebbe ...Lo scrutinio delleAmministrative inizierà dopo lo spoglio delle schede elettorali per le Regionali. Secondo i dati parziali della RegioneVenezia Giulia, alle 15 di oggi, con 1.331 ...

Elezioni Friuli Venezia Giulia, proiezioni: trionfa Fedriga (64,9%), Moretuzzo al 27,9%. Affluenza al 45% ilmessaggero.it

Chiusi i seggi in Friuli-Venezia Giulia per le elezioni regionali, dove il presidente uscente Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, avrebbe riscosso consensi tra il 61 e il 65%. E' quanto ...Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, confermato alla guida della Regione come da pronostico (lo spoglio è ancora in corso ma il distacco dagli avversari è ormai incolmabile), è iscritto alla Lega ...