Elezioni Friuli Venezia Giulia, Calenda: "Risultato deludente per Terzo Polo" (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Alle Elezioni in Friuli Venezia Giulia "un Risultato per noi deludente: purtroppo non si discosta da quello delle altre Regionali. Le Elezioni Regionali, per un partito di centro, sono il peggio che può capitare perché la gente tende a votare da un lato o dall'altro. Questo è un grosso problema dell'Italia". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un evento elettorale a Treviso. "Fedriga è stato bravo a prendere il voto dell'elettore moderato e a portare il Risultato a una cifra molto alta, complimenti a lui. Mi dispiace per il nostro candidato Alessandro Maran, che è una persona di grandissima qualità e anche un grandissimo conoscitore dell'Europa e del mondo e questo è molto importante per le Regioni ...

