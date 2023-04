Elezioni Finlandia, sinistra sconfitta: e il centrodestra vince su Marin (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr – Le Elezioni in Finlandia rifilano una sberla alla sinistra di Sanna Marin, come riportato da Tgcom24. Elezioni Finlandia, vincono i conservatori e la destra Dal punto di vista dei voti, i socialdemocratici perdono di poco, arrivando al 19,9% dei consensi. Le altre due formazioni politiche insieme, però, ovvero il Partito di coalizione nazionale (Kok) guidato da Petteri Orpo, e Veri Finlandesi di Riikka Purra, prendono rispettivamente il 20,7% e il 20,1. Impossibile quindi stare loro dietro, come riconosce la stessa Marin: “Congratulazioni al vincitore delle Elezioni, congratulazioni alla Coalizione nazionale, congratulazioni al partito dei finlandesi, la democrazia ha parlato”. Il Parlamento finlandese, così, assegnerà 48 seggi su 200 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr – Leinrifilano una sberla alladi Sanna, come riportato da Tgcom24., vincono i conservatori e la destra Dal punto di vista dei voti, i socialdemocratici perdono di poco, arrivando al 19,9% dei consensi. Le altre due formazioni politiche insieme, però, ovvero il Partito di coalizione nazionale (Kok) guidato da Petteri Orpo, e Veri Finlandesi di Riikka Purra, prendono rispettivamente il 20,7% e il 20,1. Impossibile quindi stare loro dietro, come riconosce la stessa: “Congratulazioni al vincitore delle, congratulazioni alla Coalizione nazionale, congratulazioni al partito dei finlandesi, la democrazia ha parlato”. Il Parlamento finlandese, così, assegnerà 48 seggi su 200 ...

