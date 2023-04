(Di lunedì 3 aprile 2023), a poco più di un mese dal voto non ci sono ancora i candidati a Sindaco ufficiali dei principali schieramenti. Una situazione quantomeno anomala dettata, in parte, chiaramentedall’ultimo appuntamento delle Regionali; ad oggi però la realtà è che nonostante le continue riunioni, gli incontri, le assemblee che si stanno tenendo sia nel centrosinistra quanto nel centroun accordo condiviso su chi portare come possibile Sindaco allenon c’è. E allora lo scenario che si sta delineando è quello di una sorta di “tutti contro tutti” con tutti i partiti che correranno da soli o quasi.Amministrative, niente accordo PD Movimento 5 Stelle Partiamo dalla prima notizia: come alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fracchio_2 : RT @you_trend: ?? L'affluenza finale nelle elezioni comunali di #Udine è del 54%, in calo rispetto al 57,2% del 2018 (quando si votò in un g… - CorriereCitta : Elezioni Comunali Pomezia 2023, ecco perché è saltato l’accordo PD-M5S: ma anche a destra si rischia la spaccatura - Borsapretporter : RT @ItaliaOggi: Elezioni Friuli: al primo exit poll Fedriga verso la riconferma alla presidenza - - you_trend : ?? L'affluenza finale nelle elezioni comunali di #Udine è del 54%, in calo rispetto al 57,2% del 2018 (quando si votò in un giorno solo). - ItaliaOggi : Elezioni Friuli: al primo exit poll Fedriga verso la riconferma alla presidenza - -

Alle 15 si sono chiuse le urne in Friuli - Venezia Giulia, dove si è votato per leregionali e per 24, tra cui quelle di Udine e Sacile (Pordenone). Iniziano a circolare i primi exit poll, diffusi da alcuni media locali, che danno il governatore uscente, ...Lo scrutinio delleregionali inizierà lunedì 3 aprile, a partire dalle 15 con la chiusura dei seggi, quello delleinvece inizierà immediatamente dopo. Sarà eletto ...- - > I risultati dellea Udine. Urne chiuse anche a Udine dove si vota per l'elezione del sindaco e del Consiglio Comunale. Sono4 i candidati in lizza per il ruolo di primo cittadino del capoluogo friulano:...

La campagna elettorale di Auletta arriva in Gagno e sulle Piagge: "Quartieri senza interventi e programmazione" PisaToday

Copertura del campione all'80%. Per il candidato uscente voti in una forbice tra il 61 e il 65%. Alle 15 si sono chiusi i seggi. Per la guida ...Pordenone, 3 apr - L'affluenza definitiva per l'elezione dei sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni di Udine e Sacile è la seguente: ...