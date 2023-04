Elezioni comunali 2023 | Antonio Del Fiol eletto sindaco di Polcenigo

(Di lunedì 3 aprile 2023) Udine, 3 apr –Del, appoggiato dalle liste Vivail valore dell’esperienza, Insieme perper tutti movimento civico, è statodel Comune dicon 1.285 voti, pari all’83,12 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti Marco Perut sostenuto dalla listafutura il borgo e le frazioni con 261 voti pari al 16,88 per cento. I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://.regione.fvg.it/). ARC/LP/pph Powered by WPeMatico L'articolo proviene da Udine20.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? Elezioni comunali a #Udine (52 sezioni scrutinate su 98) Fontanini (CDX) 46,6% De Toni (CSX+TP) 39,6% Marchiol (… - il_piccolo : Elezioni Comunali, Pisano-bis a Fogliano Redipuglia: doppiato il rivale Muset - Telefriuli1 : ?????????? ???? ????????????????????????. ???? ????????: “??’??` ???????????? ???? ??????????????????????” Il candidato del centrosinistra pronto a sedersi al ta… - TgrRaiFVG : ??? Elezioni Comunali Sacile - sezioni rilevate: 15 su 20 - TgrRaiFVG : ??? Elezioni Comunali Udine - sezioni rilevate: 44 su 98 -

... dove il centrosinistra aveva in qualche modo "tenuto", si rivelò l'inizio del declino politico dell'ex sindaco di Firenze, che successivamente cadde sotto i colpi prima dellenel ...- - > I risultati dellea Udine. Urne chiuse anche a Udine dove si vota per l'elezione del sindaco e del Consiglio Comunale. Sono4 i candidati in lizza per il ruolo di primo cittadino del capoluogo friulano:...Giorgia Meloni osserva con attenzione la situazione da Roma: Catania ha, infatti, rappresentato un avamposto del suo partito allenazionali e per questo fino alla fine si tenterà di ...

Elezioni Comunali, Pisano-bis a Fogliano Redipuglia: doppiato il rivale Muset Il Piccolo

Infine, nella coalizione di governo, non sono ancora chiuse tutte le candidature alle Comunali di maggio e si registrano fibrillazioni in Sicilia, in particolar modo a Catania, dove è volato oggi il ...I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/LP/pph ...