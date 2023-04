Elezioni comunali 2-3 aprile 2023: Affluenza e Risultati in tempo reale. Tutti i Sindaci eletti (Di lunedì 3 aprile 2023) Dalle schermate qui sotto potrete visualizzare Tutti i dati dell’Affluenza al voto e i Risultati delle Elezioni in tempo reale dalle 15 di lunedì 3 aprile. Il Friuli Venezia Giulia va al voto. Domenica 2 aprile, dalle 7 alle 23, e lunedì 3 aprile, dalle 7 alle 15, si vota per l’elezione di 24 Sindaci del Friuli Venezia Giulia Qui dalle ore 15 del 3 aprile troverai i dati sull’Affluenza E Risultati Elezioni IN tempo reale Elezioni comunali del 2 e 3 aprile 2023 L'articolo proviene da Udine20. Leggi su udine20 (Di lunedì 3 aprile 2023) Dalle schermate qui sotto potrete visualizzarei dati dell’al voto e idelleindalle 15 di lunedì 3. Il Friuli Venezia Giulia va al voto. Domenica 2, dalle 7 alle 23, e lunedì 3, dalle 7 alle 15, si vota per l’elezione di 24del Friuli Venezia Giulia Qui dalle ore 15 del 3troverai i dati sull’INdel 2 e 3L'articolo proviene da Udine20.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... speranza_viva : RT @TgrRaiFVG: ??? Elezioni Comunali Udine - sezioni rilevate: 82 su 98. #IoSeguoTgr - TgrRaiFVG : ??? Elezioni Comunali Udine - sezioni rilevate: 82 su 98. #IoSeguoTgr - Lymond15 : @VittorioBanti Occorre spiegare al corpo elettorale come veniva chiamato dalla DC, che il voto sulla scheda per le… - ElioDefrani : Novi, elezioni comunali: ecco chi scende in campo con Barbagelata - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Udine (77 sezioni scrutinate su 98) Fontanini (CDX) 46,2% De Toni (CSX+TP) 39,8% Marchiol (… -