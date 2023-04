Elezioni 2023: Ziani eletto sindaco di Vito d’Asio (Di lunedì 3 aprile 2023) Udine, 3 apr – Marco Ziani, appoggiato dalla lista Terra Viva, è stato eletto sindaco del Comune di Vito d’Asio con 225 voti, pari al 51,61 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: – Dino Marcuzzi (Uniti per il bene comune), con il 32,57 per cento dei voti (142) – Vincenzo Manelli (Civica per la comunità – Vincenzo Manelli sindaco), con il 15,83 per cento dei voti (69) I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://Elezioni.regione.fvg.it/). ARC/EP/pph Powered by WPeMatico L'articolo proviene da Udine20. Leggi su udine20 (Di lunedì 3 aprile 2023) Udine, 3 apr – Marco, appoggiato dalla lista Terra Viva, è statodel Comune dicon 225 voti, pari al 51,61 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: – Dino Marcuzzi (Uniti per il bene comune), con il 32,57 per cento dei voti (142) – Vincenzo Manelli (Civica per la comunità – Vincenzo Manelli), con il 15,83 per cento dei voti (69) I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://.regione.fvg.it/). ARC/EP/pph Powered by WPeMatico L'articolo proviene da Udine20.

