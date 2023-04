Elezioni 2023: Plazzotta eletto sindaco di Treppo Ligosullo (Di lunedì 3 aprile 2023) Udine, 3 apr – Marco Plazzotta, appoggiato dalla lista Un pais trei Tors, è stato eletto sindaco del Comune di Treppo Ligosullo con 259 voti, pari al 55,7 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: – Mauro Moro (Uniti per Treppo Ligosullo), con il 44,3 per cento dei voti (206) I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://Elezioni.regione.fvg.it/). ARC/EP/pph Powered by WPeMatico L'articolo proviene da Udine20. Leggi su udine20 (Di lunedì 3 aprile 2023) Udine, 3 apr – Marco, appoggiato dalla lista Un pais trei Tors, è statodel Comune dicon 259 voti, pari al 55,7 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: – Mauro Moro (Uniti per), con il 44,3 per cento dei voti (206) I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://.regione.fvg.it/). ARC/EP/pph Powered by WPeMatico L'articolo proviene da Udine20.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : Il #Pd e il #M5S hanno corso da alleati in cinque elezioni regionali, comprese quelle in #FriuliVeneziaGiulia, perd… - petergomezblog : Elezioni Friuli Venezia Giulia, diretta – Proiezioni: Fedriga oltre il 64%. Il candidato di Pd-M5s al 28. Azione-It… - Linkiesta : Sanna Marin ha reso la Finlandia una star (e viceversa) Comunque vada la leader ha incarnato la nuova centralità d… - RosarioCimino11 : RT @francotaratufo2: #GovernoDiDelinquenti Elezioni: la destra non vuole far sapere i condannati in lista. Abolisce, con la scusa della pri… - edognecchi : RT @RaiNews: Friuli Venezia Giulia, le prime proiezioni di voto confermano Fedriga in testa, al 64,9%; il candidato del centrosinistra Mass… -