Elezioni 2023: Pisano confermata sindaco di Fogliano Redipuglia (Di lunedì 3 aprile 2023) Trieste, 3 apr – Cristiana Pisano, appoggiata dalle liste Lega Fvg e Uniti per il Paese, è stata confermata sindaco del Comune di Fogliano Redipuglia con 911 voti, pari al 66,94 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti Massimo Muset della lista Cambiamento per una Fogliano Redipuglia vincente con 450 voti pari 33,06 per cento. I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://Elezioni.regione.fvg.it/). ARC/RT/pph

