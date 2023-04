Elezioni 2023: affluenza alle urne delle ore 23 (Di lunedì 3 aprile 2023) L’affluenza alle ore 23 per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale è la seguente: Friuli Venezia Giulia – 387.762 votanti su 1.109.395 iscritti (1351 sezioni su 1360): 34,95 per cento Circoscrizione Trieste – 64.223 votanti su 211.162 iscritti: 30,41 per cento Circoscrizione Gorizia – 39.799 votanti su 117.975 iscritti (151 sezioni su 153): 33,73 per cento Circoscrizione Udine – 156.921 votanti su 410.423 iscritti: 38,23 per cento Circoscrizione Tolmezzo – 26.690 votanti su 80.827 iscritti: 33,02 per cento Circoscrizione di Pordenone – 100.129 votanti su 289.008 iscritti (312 sezioni su 319): 34,64 per cento Elezioni 2023: affluenza ore 23 rinnovo Comuni sopra 15mila abitanti L’affluenza alle ore 23 per l’elezione dei ... Leggi su udine20 (Di lunedì 3 aprile 2023) L’ore 23 per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale è la seguente: Friuli Venezia Giulia – 387.762 votanti su 1.109.395 iscritti (1351 sezioni su 1360): 34,95 per cento Circoscrizione Trieste – 64.223 votanti su 211.162 iscritti: 30,41 per cento Circoscrizione Gorizia – 39.799 votanti su 117.975 iscritti (151 sezioni su 153): 33,73 per cento Circoscrizione Udine – 156.921 votanti su 410.423 iscritti: 38,23 per cento Circoscrizione Tolmezzo – 26.690 votanti su 80.827 iscritti: 33,02 per cento Circoscrizione di Pordenone – 100.129 votanti su 289.008 iscritti (312 sezioni su 319): 34,64 per centoore 23 rinnovo Comuni sopra 15mila abitanti L’ore 23 per l’elezione dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VonCaste : Di Sanna #Marin scrivono che piace più all’estero che in patria, di affinità elettive ma non elettorali. Si vota in… - Agenzia_Ansa : Nelle elezioni parlamentari in Finlandia il partito dei conservatori della Coalizione nazionale guidata… - Linkiesta : Sanna Marin ha reso la Finlandia una star (e viceversa) Comunque vada la leader ha incarnato la nuova centralità d… - LauraCarloBravi : RT @PdF_eventi_news: Alle #elezioni regionali del 2-3 aprile 2023 in #Friuli #Venezia Giulia il #PopolodellaFamiglia invita tutti a votare… - Tina49981266 : RT @kiara86769608: Elezioni Udine, il Pd fa l’accordo con Renzi-Calenda per puntare al ballottaggio (il M5s è da solo): il centrodestra va… -