Eintracht Francoforte-Union Berlin martedì 04 aprile 2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di lunedì 3 aprile 2023) Continua la striscia senza vittorie dell’di Glasner, che va a impattare nell’anticipo contro il Bochum allontanandosi ancora di più dalla zona Champions. A questo punto per le aquile la DFB Pokal rimane un obiettivo concreto, e la gara di oggi contro l’vale un posto in semifinale. La squadra di Fischer ha spazzato via lo Stoccarda nell’ultimo turno, approfittando dello scontro diretto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Calciomercato | L'@Eintracht è in forte pressing su #Retegui che però preferirebbe l'@Inter: la situazione - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Forte pressing dell'Eintracht Francoforte su #Retegui. L'attaccante dell'Italia, però, preferirebbe un trasferimento all'I… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: Forte pressing dell'Eintracht Francoforte su #Retegui. L'attaccante dell'Italia, però, preferirebbe un trasferimento all'I… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Forte pressing dell'Eintracht Francoforte su #Retegui. L'attaccante dell'Italia, però, preferirebbe un trasferimento all'I… - News24_it : Retegui in Serie A: l'attaccante vuole vestire la maglia di un club - Fantacalcio ® -

Il giapponese è lontano dal rinnovo con l'. Ha 26 anni, non guadagna tanto (oggi meno di 500 mila, ma ci vuole almeno il triplo per convincerlo) e rappresenta anche una ...- Union Berlino è un match valido per i quarti di finale della Coppa di Germania e si gioca martedì alle 18:00: pronostici. L'non riesce più a voltare ......5 milioni dal Boca Juniors (gli xeneizes avranno il 50% sulla futura rivendita), è da tempo nel mirino dell'Inter, ma nelle ultime ore è aumentato il pressing dell'. Come riporta ...

Come riporta Sky Sports Germany, i Reds sarebbero piombati sul centrocampista danese dell'Eintracht Francoforte, che piace da tempo però anche al Napoli e all'Arsenal. Il trequartista classe 2000 ha ...Si tratta di Dani Ceballos, in forze al Real Madrid, e Daichi Kamada, dell’Eintracht Francoforte. Il primo guadagna solo 1,5 milioni, ma su di lui c’è la concorrenza del Real Betis e dell’Atletico ...