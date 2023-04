Egitto | avvocato per i diritti umani in carcere da oltre 2000 giorni | anche lui vittima della ‘rotazione’

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ibrahim Metwaly, 58 anni,per ie co-fondatore del gruppo delle “Famiglie degli scomparsi in”, è inda. È stato arrestato il 10 settembre 2017, mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto a Ginevra per prendere parte a una sessione del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate dedicata al suo paese. Un tema su cui purtroppo era esperto: suo figlio Amr è stato uno dei primi desaparecidos dell’era al-Sisi, scomparso nel nulla dopo l’arresto, avvenuto l’8 luglio 2013, nella prima settimana del colpo di stato. Metwaly è stato torturato per 48 ore prima di iniziare la consueta trafila delle udienze di convalidadetenzione preventiva. Nonostante la ...

Egitto, avvocato per i diritti umani in carcere da oltre 2000 giorni: anche lui vittima della… Il Fatto Quotidiano

"Ecco perché un avvocato alla ricerca di suo figlio e di altri scomparsi è da quasi sei anni nelle galere egiziane, accusato di reati inesistenti" ...“Il 3 aprile state con noi, state con Giulio, a piazzale Clodio“, è l’appello di Alessandra Ballerini, l’avvocato della famiglia di Regeni. Come si sa il processo a carico degli autori delle torture e ...