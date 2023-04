Effetto Meloni: crolla il Reddito di Cittadinanza, cresce il lavoro. (Di lunedì 3 aprile 2023) di La Voce del Patriota. I numeri parlano da soli. E non hanno bisogno di troppi commenti. Secondo l’Inps nei... Leggi su freeskipper (Di lunedì 3 aprile 2023) di La Voce del Patriota. I numeri parlano da soli. E non hanno bisogno di troppi commenti. Secondo l’Inps nei...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : L'effetto Schlein continua. Sondaggio Ixé: il Pd riduce ancora le distanze da Meloni - freeskipperIT : Effetto Meloni: crolla il Reddito di Cittadinanza, cresce il lavoro. - libero_lorena : @Salvato80769205 Ma questi fino a sei mesi fa dove stavano? Sono diventati trans per effetto Governo Meloni? - annabelladellac : RT @Miti_Vigliero: Sondaggi, Giorgia Meloni perde il 3%. In calo anche Fdi. Pd, finito l’effetto Schlein? Secondo Ghisleri un cittadino su… - il_Robespierre : @luca_sbardella Se per effetto Meloni si intende le Fake news che quotidianamente ci costringete a leggere, si allo… -