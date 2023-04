Edoardo Donnamaria sorprende Antonella Fiordelisi con una canzone: “Il cielo stanotte” è già in tendenza (Di lunedì 3 aprile 2023) Edoardo Donnamaria scrive e pubblica una canzone dedicata alla fidanzata Antonella Fiordelisi: “Il cielo stanotte” è già in tendenza. “Queste cose non le so dire” aveva ammesso nella casa del… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 3 aprile 2023)scrive e pubblica unadedicata alla fidanzata: “Il” è già in. “Queste cose non le so dire” aveva ammesso nella casa del… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

