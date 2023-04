Ecobonus | Cna | “Nel decreto nessuna risposta all’emergenza dei crediti incagliati”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 3 aprile 2023) ROMA – La Cna sollecita Governo e Parlamento a trovare soluzioni efficaci e definitivedeinel corso dell’iter per la conversione dellegge che cancella l’opzione della cessione deilegati agli. Il testo che domani andrà al voto in Aula alla Camera “non fornisce alcuna” e la Confederazione inoltre lamenta che “a distanza di oltre un mese dalla riunione del tavolo tecnico presso il MEF” non sia stata “ancora elaborata la mappa deiin termini di importi e tempo di giacenza nei cassetti fiscali per delineare in modo preciso lo stock deiche il mercato non riesce ad assorbire e definire una soluzione prevedendo l’intervento di un acquirente pubblico”. Lo ...