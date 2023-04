"Ecco quando arriverà il caldo anomalo". La profezia meteo di Giuliacci (Di lunedì 3 aprile 2023) Un inizio d'aprile all'insegna del maltempo, ma verso la metà del mese potrebbero arrivare delle sorprese Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 aprile 2023) Un inizio d'aprile all'insegna del maltempo, ma verso la metà del mese potrebbero arrivare delle sorprese

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : Quando #Piantedosi accusa le #Ong e l’opinione pubblica italiana (ha detto proprio così!) di fungere da pull factor… - RadioZetaOf : ?? Dopo l'esperienza al #GfVip, #EdoardoDonnamaria torna su Radio Zeta. Ecco quando sarà in onda ?? - jacopocoghe : Ecco come funziona l'#uteroinaffitto: si sceglie il colore della pelle dei bambini da comprare come quello delle pa… - midtwi : RT @ChiodiDonatella: Ma ve la ricordate la #Schlein come gongolava quando diceva '#noncihannovistoarrivare'? Ecco. #Compagni, a me me sa ch… - scorpio66966 : RT @Florian98168458: -