“Ecco l’ultimo finalista”. GF Vip, si scopre a poco dalla finale. E l’ultimo concorrente eliminato (Di lunedì 3 aprile 2023) Anche questa sera saremo tenuti con il fiato sospeso e scopriremo chi sarà l’ultimo finalista di questa stagione del GF Vip. Come sempre di lunedì, come sempre condotto da un favoloso Alfonso Signorini. Ma vediamo di indagare più nel dettaglio chi potrà aggiudicarsi la grande opportunità tra due protagonisti di questo ultimo Gf, Alberto De Pisis e Milena Miconi. Come ogni finale che si rispetti, anche questa del Grande Fratello sta mettendo il pubblico in subbuglio, e gettonatissimi sono i sondaggi on-line che permettono a chi è a casa di far valere la propria preferenza e mandare avanti nella gara il personaggio del cuore. Se vogliamo sapere chi sarà l’ultimo finalista del reality dobbiamo necessariamente attendere le ore 21:25 e restare incollati al televisore, ma ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 3 aprile 2023) Anche questa sera saremo tenuti con il fiato sospeso e scopriremo chi saràdi questa stagione del GF Vip. Come sempre di lunedì, come sempre condotto da un favoloso Alfonso Signorini. Ma vediamo di indagare più nel dettaglio chi potrà aggiudicarsi la grande opportunità tra due protagonisti di questo ultimo Gf, Alberto De Pisis e Milena Miconi. Come ogniche si rispetti, anche questa del Grande Fratello sta mettendo il pubblico in subbuglio, e gettonatissimi sono i sondaggi on-line che permettono a chi è a casa di far valere la propria preferenza e mandare avanti nella gara il personaggio del cuore. Se vogliamo sapere chi saràdel reality dobbiamo necessariamente attendere le ore 21:25 e restare incollati al televisore, ma ...

