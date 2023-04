Ecco i 4 astronauti che si recheranno sulla Luna per Artemis II

(Di lunedì 3 aprile 2023) La NASA ha annunciato i quattro membri dell’equipaggio che viaggeranno intorno allaper la missioneII, la prima volta che gli esseri umani lasceranno l’orbita terrestre bassa in oltre 50 anni.chi sono gliche andrannoperII L’equipaggio è composto da tredella NASA e da

I 4rappresenteranno quindi Stati Uniti e Canada in questa nuova corsa alla Luna, ma saranno anche il simbolo di un'impresa spaziale nata come sfida internazionale grazie al supporto di ...Confermare questa teoria però richiederà l'analisi di campioni lunari; sarà proprio questo uno degli obiettivi deglidella futura missione Artemis (che potranno forse trarre beneficio ...L'obiettivo della missione Di qui alla partenza della missione, a fine 2024 o inizio 2025, gliselezionati saranno impegnati in un periodo di intenso addestramento. La squadra selezionata ...

New York, 3 apr. (askanews) – Gli astronauti della NASA Christina Hammock Koch, Victor Glover e Reid Wiseman e l’astronauta canadese Jeremy Hansen saranno ingaggiati, dopo decenni, in un viaggio verso ...Missione Artemis: ecco gli astronauti che voleranno attorno alla Luna Gli astronauti scelti sono Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman della NASA e Jeremy Hansen dell’Agenzia Spaziale Canadese.