Ecco come fare per non pagare il canone RAI nel 2023 e ricevere l’esenzione (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid Se hai dubbi sul fatto di star pagando inutilmente una delle tasse più odiate in Italia, Ecco tutto quello che devi sapere sul canone Rai nel 2023. Puoi essere esonerato dal pagamento del canone Rai se non disponi di un televisore o di un apparecchio in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo, inoltre l’esenzione è estesa per coloro che hanno compiuto i 75 anni e hanno un reddito annuo non superiore a 8 mila euro. Sono esentati gli agenti diplomatici, i funzionari o impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali o il personale militare di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia, di cittadinanza non italiana, appartenente alle forze NATO in Italia. Un metodo contro l’evasione Nel 2021 i ricavi da ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid Se hai dubbi sul fatto di star pagando inutilmente una delle tasse più odiate in Italia,tutto quello che devi sapere sulRai nel. Puoi essere esonerato dal pagamento delRai se non disponi di un televisore o di un apparecchio in grado diil segnale radiotelevisivo, inoltreè estesa per coloro che hanno compiuto i 75 anni e hanno un reddito annuo non superiore a 8 mila euro. Sono esentati gli agenti diplomatici, i funzionari o impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali o il personale militare di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia, di cittadinanza non italiana, appartenente alle forze NATO in Italia. Un metodo contro l’evasione Nel 2021 i ricavi da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sfigatto : ECCO COME SI SONO ESTINTI I DINOSAURI: C'ERANO BELVE PIÙ AGGRESSIVE DI LORO. - Gitro77 : Ecco l'ennesimo cialtrone che usa la TFP basata sui dati della mitica università olandese anziché sui dati ufficial… - Eurosport_IT : Sinner leggendario nella notte contro Alcaraz! L'azzurro batte lo spagnolo in rimonta e vola in finale a Miami ????????… - di_riccardina : RT @MartinaAlunni29: La spiegazione per i #donnalisi di quando mandammo l’aereo con i numeri e loro si chiesero come facevamo a saperlo. Ec… - BarbaraPartisa1 : RT @Tinca60roberta: Qui i soldi ci sono giorgetti? Opzione donna costa? Fuori dalla realtà buffoni @GiorgiaMeloni @Quirinale #Mattarella @F… -