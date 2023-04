E subito viene criticata (Di lunedì 3 aprile 2023) In vacanza/lavoro nel resort deluxe in Sudafrica, Chiara Ferragni sfoggia le prime foto in bikini della primavera 2023. Con il caschetto messy e il fisico super fit, viene criticata per l’eccessiva magrezza. Ma c’è chi la difende. Chiara Ferragni in bikini nella savana Dopo il secondo compleanno della piccola Vittoria e la riappacificazione con Fedez, l’influencer di Cremona vola nel continente africano per unire l’utile al dilettevole. La vacanza nel lussuoso resort Mhondoro Safari Lodge è l’occasione ideale per promuovere la nuova collezione di costumi da bagno. Ovviamente indossati da lei stessa. Leggi anche › La bellezza di Chiara Ferragni sui social e sul palco di Sanremo Un fisico troppo magro? La nuova serie ... Leggi su iodonna (Di lunedì 3 aprile 2023) In vacanza/lavoro nel resort deluxe in Sudafrica, Chiara Ferragni sfoggia le prime foto in bikini della primavera 2023. Con il caschetto messy e il fisico super fit,per l’eccessiva magrezza. Ma c’è chi la difende. Chiara Ferragni in bikini nella savana Dopo il secondo compleanno della piccola Vittoria e la riappacificazione con Fedez, l’influencer di Cremona vola nel continente africano per unire l’utile al dilettevole. La vacanza nel lussuoso resort Mhondoro Safari Lodge è l’occasione ideale per promuovere la nuova collezione di costumi da bagno. Ovviamente indossati da lei stessa. Leggi anche › La bellezza di Chiara Ferragni sui social e sul palco di Sanremo Un fisico troppo magro? La nuova serie ...

