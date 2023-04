"È senza prospettiva". Ora l'ex Spadafora bersaglia il M5S (Di lunedì 3 aprile 2023) Nel mirino soprattutto Conte: "Si muove sull'onda dei sondaggi". Poi l'accusa: "Il continuo cambio di posizioni rende il Movimento adattabile a qualunque contesto" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 aprile 2023) Nel mirino soprattutto Conte: "Si muove sull'onda dei sondaggi". Poi l'accusa: "Il continuo cambio di posizioni rende il Movimento adattabile a qualunque contesto"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fiorellissimo : RT @La7tv: #omnibus 'Ecco come vivo senza politica...', l'ex Ministro Vincenzo #Spadafora ripercorre la sua esperienza di governo e la scis… - billevans69 : @ganto_ran @DiegoFusaro E lasciassero, in una prospettiva multipolare, che venisse aggredita senza batter ciglio da… - La7tv : #omnibus 'Ecco come vivo senza politica...', l'ex Ministro Vincenzo #Spadafora ripercorre la sua esperienza di gove… - Davide_vs : @BluesRunner2 @Agenzia_Ansa consapevolezza anche perché la logica [...] della lotta partigiana implica la prevision… - AndreaBnd97 : @Open_gol Svilente è essere sottopagati e senza una prospettiva di futuro. Cose per cui il governo di ora non si batte. -

