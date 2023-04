“È morto un grande” Serena Bortone | l’annuncio in diretta | “Indimenticabile”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 aprile 2023) Momento didolore di, che a Oggi è un altro giorno si è soffermata su unaperdita. Un lutto davvero devastante, davanti al quale la conduttrice televisiva non poteva restarne indifferente. Infatti, nella prima puntata della settimana appena iniziata, si è rivolta verso i telespettatori e ha comunicato a tutti questa terribile notizia. Sconforto totale non soltanto per lei e per gli ospiti in studio, anche per tutti coloro che in quegli istanti erano sintonizzati su Rai1.ha esordito ad Oggi è un altro giorno con la foto di colui che è purtropponelle scorse ore, causando un grave lutto. Attraverso il maxischermo ha fatto vedere a tutti un’immagine della persona defunta e si è espressa subito così: “Oggi (3 aprile ...