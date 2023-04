“È l’ultimo finalista”. Colpo di scena al GF Vip 7: chi arriva con Oriana, Micol, Giaele e Nikita (Di lunedì 3 aprile 2023) GF Vip 7, il sondaggio. Il reality show di Alfonso Signorini è giunto quasi al termine e per i concorrenti comincia il conto alla rovescia che li proietterà tra pochi giorni all’appuntamento conclusivo, quello che proclamerà il nome della vincitrice o del vincitore ufficiale. Ma prima che questo accada, scopriamo insieme le previsioni sull’ultimo concorrente che volerà dritto in finale. Chi sarà l’ultimo finalista del GF Vip 7? Appuntamento imperdibile con il sondaggio per i più affezionati al reality show di Alfonso Signorini. Questa settimana il televoto sta vedendo la sfida tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Il concorrente che tra i due passerà il turno, sarà automaticamente proclamato l’ultimo finalista. Leggi anche: “Ecco chi vincerà stasera!”. GF Vip 7, spunta il nome. Fan senza ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) GF Vip 7, il sondaggio. Il reality show di Alfonso Signorini è giunto quasi al termine e per i concorrenti comincia il conto alla rovescia che li proietterà tra pochi giorni all’appuntamento conclusivo, quello che proclamerà il nome della vincitrice o del vincitore ufficiale. Ma prima che questo accada, scopriamo insieme le previsioni sulconcorrente che volerà dritto in finale. Chi saràdel GF Vip 7? Appuntamento imperdibile con il sondaggio per i più affezionati al reality show di Alfonso Signorini. Questa settimana il televoto sta vedendo la sfida tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Il concorrente che tra i due passerà il turno, sarà automaticamente proclamato. Leggi anche: “Ecco chi vincerà stasera!”. GF Vip 7, spunta il nome. Fan senza ...

