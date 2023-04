È iniziata la settimana santa: pensieri e parole tra sacro e profano, nel tentativo di rispettare la par condicio (Di lunedì 3 aprile 2023) È iniziato il periodo che per la religione cattolica culmina con la resurrezione di Gesù Cristo. Nel contempo da deboli segni di sè anche la colomba che porta nel becco un ramoscello di olivo, simbolo di pace. Il fatto fornisce un valido spunto per cercare di determinare quanto sia lontana un’ altro tipo di resurrezione, molto più materiale e laica e al tempo stesso ancor più pragmatica di quella divina. La stessa riguarda la risoluzione dei conflitti che bruciano pressoché dappertto sulla terra. Da premettere che non basterebbe un allevamento di colombe per portare, dove è necessario, qualcosa del peso e dalle caratteristiche del ramoscello d’ulivo, con in più la proprietà di essere adatta a calmare i bollenti spiriti. Gli stessi che stanno causando serie ustioni al consorzio umano, a tutte le latitudini o quasi. Tutto ciò va messo sui tavoli, dopo aver diviso l’argomento pace in ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 aprile 2023) È iniziato il periodo che per la religione cattolica culmina con la resurrezione di Gesù Cristo. Nel contempo da deboli segni di sè anche la colomba che porta nel becco un ramoscello di olivo, simbolo di pace. Il fatto fornisce un valido spunto per cercare di determinare quanto sia lontana un’ altro tipo di resurrezione, molto più materiale e laica e al tempo stesso ancor più pragmatica di quella divina. La stessa riguarda la risoluzione dei conflitti che bruciano pressoché dappertto sulla terra. Da premettere che non basterebbe un allevamento di colombe per portare, dove è necessario, qualcosa del peso e dalle caratteristiche del ramoscello d’ulivo, con in più la proprietà di essere adatta a calmare i bollenti spiriti. Gli stessi che stanno causando serie ustioni al consorzio umano, a tutte le latitudini o quasi. Tutto ciò va messo sui tavoli, dopo aver diviso l’argomento pace in ...

