"È arrivato il tuo nuovo babysitter": Fedez presenta J-Ax a Vittoria, la reazione della bambina è esilarante | VIDEO (Di lunedì 3 aprile 2023) Fedez presenta J-Ax a Vittoria, la reazione della bambina è esilarante Divertente siparietto tra Fedez, J-Ax e Vittoria, la secondogenita del rapper e Chiara Ferragni. In una stories postata sul suo profilo Instagram, infatti, il cantante ha fatto uno scherzo alla piccola presentando J-Ax come suo nuovo babysitter. Nel filmato si vede Fedez che apre la porta al collega con la bambina che, una volta visto il cantante, si volta e se ne va. "Vuoi dare un bacino ad Ax?" chiede Fedez alla figlia con la piccola che risponde con un secco "No". "L'ha presa bene dai" ha scritto il cantante sui social. La scenetta ha divertito molto i follower, ...

