È arrivata la primavera: come prendersi cura degli amici a quattro zampe (Di lunedì 3 aprile 2023) La primavera è finalmente arrivata e con la bella stagione aumenta la voglia di vivere le giornate all'aria aperta con tutta la famiglia, compresi gli amici a quattro zampe. Nonostante ciò, cani e gatti, con l'inizio della primavera, dovrebbero fare attenzione ad alcune criticità come zecche, allergie e piante pericolose. Bastano però piccole accortezze per affrontare il problema nel modo giusto. Per l'occasione Edgard & Cooper ha condiviso un vademecum con le informazioni utili per prendersi cura degli animali domestici durante la primavera. I cibi da evitare A Pasqua nelle case abbonda il cioccolato, un alimento particolarmente pericoloso per gli amici a quattro ...

