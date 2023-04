Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Dzeko e il rinnovo: i numeri indicano la strada all'#Inter. Il punto sulla trattativa - sportli26181512 : Dzeko e il rinnovo: i numeri indicano la strada all'Inter. Il punto sulla trattativa: Usato sicuro, anzi sicurissim… - YvanGoSlow24 : Ma esattamente Dzeko e De Vrij cosa avrebbero fatto per meritarsi il rinnovo a cifre assolutamente fuori da ogni lo… - maxmelo1969 : @it_inter Rinnovo Dzeko. Malati mentali. - milanistapelato : RT @it_inter: I giocatori che hanno raggiunto un accordo di massima sul rinnovo (#Dzeko, De Vrij e #Calhanoglu) senza la Champions vedrebbe… -

...rinnovare il contratto di, 37 anni ed è molto chiaro perché. La trattativa è sul prezzo, sopra o sotto i 5 milioni (ora ne percepisce 6). Per quanto il bosniaco ha fatto quest'anno, il...Edinrinnoverà Cosa ne sarà di Romelu Lukaku Sono in rialzo le quotazioni deldel bosniaco, mentre sul belga la situazione è al momento indecifrabile: tornerà al Chelsea e poi si ...Si tratta naturalmente di Alessandro Bastoni, il cuiè diventato una sorta di intrigo. A ... Questo blocca altri affari in corso, a cominciare dalla questione. Il bosniaco aveva risposto ...

Dzeko e il rinnovo: i numeri indicano la strada all'Inter Calciomercato.com

10 sconfitte in 28 giornate non capitavano dal 1995: Simone Inzaghi ha un mese per salvarsi la panchina, ma il quarto posto vale più di una semifinale Champions ...Allarme in vista per l'Inter. Il club potrebbe clamorosamente dire addio ad un big della propria rosa. Marotta verso una scelta obbligata.