(Di lunedì 3 aprile 2023) Edinsarà probabilmente l’attaccantedell’Inter in vista della gara d’andata di semifinale Coppa Italia contro la Juventus. Un’altra occasione per il bosniaco, che non avrà più ladiin nerazzurro. CHANCE – Edinha avuto tantissime occasioni dal primo minuto nel 2023 per segnare, ma non ha mai colpito negli ultimi mesi. L’ultimo assolo, lo si ricorda bene, è del 18 gennaio contro il Milan ed è un tempo troppo ampio di digiuno per un attaccante. Nonostante ilSimone Inzaghi dimostra di avere fiducia nel calciatore, infatti proprio con la Juventus nella gara d’andata di semifinale di Coppa Italia potrebbe tornare(vedi probabile formazione). Romelu Lukaku non ha convinto con la Fiorentina, i motivi sono evidenti e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Dzeko: “Difficile lasciare Roma, ma sentivo che potevo ancora giocare ad alto livello” - internewsit : Dzeko ancora titolare ma zero possibilità di fallire. Il momento - - lukalauti : @francy97inter Vero, a marzo non c’era ancora il sospetto. Era una considerazione generale: soprattutto con gli a… - PandArancio : RT @ilfuEl7: @PandArancio kamada e bensebaini a zero l'anno dopo aver preso schule noi a zero nemmeno dzeko, chissà per quanto tempo c'è a… - ilfuEl7 : @PandArancio kamada e bensebaini a zero l'anno dopo aver preso schule noi a zero nemmeno dzeko, chissà per quanto… -

La gara scivola via e nonostante il tridente Lukaku Lautaroi nerazzurri restano al palo tra ... Poco dopo il 10' il Verona crea: Lasagna si inserisce in area, colpisce il pallone che ...... entrambi a 3,00; seguono Milik, Kean e Lukaku a 3,50, poi Di Maria ea 3,75. L'Inter parte ...in corsa su tre fronti (c'è anche la Conference). La squadra di Italiano parte in netto ...Lo sa bene il tecnico piacentino, e lo sadi più l'Inter che sta iniziando a guardarsi ... Come accadde con la Roma per Edin. Fantamercato Sì, ma non ...

Dzeko ancora titolare ma zero possibilità di fallire. Il momento Inter-News.it

Contro la Juventus dovrebbe tornare titolare la coppia Lautaro Martinez-Dzeko: per l’Inter una certezza in più su cui puntare Alla vigilia di Juventus-Inter, Simone Inzaghi sta ancora valutando quella ...Vigilia di Coppa Italia per l'Inter, che domani sera, 4 aprile, affronterà la Juventus all'Allianz Stadium. Secondo quanto appreso da Sky Sport, Simone Inzaghi è propenso a scegliere Lautaro Martinez ...