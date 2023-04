Dungeons & Dragons | L' onore dei ladri batte John Wick 4 | primo per poco al box office USA

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Outcastlive : Le dirette di questa settimana: Lunedì (14:30): Outcast Weekly Martedì (21:30): Retroutcast sui Dungeons & Dragons… - Sbechemia2 : Da grande fan di Dungeons and Dragons ed esperta dei Forgotten Realms posso dire che il film non potevano farlo più… - badtasteit : La #Paramount risponde in maniera decisamente ironica a chi si è lamentato dell'Orsogufo nel film di Dungeons & Dra… - AMeno_Offerte : Dungeons & Dragons Inizia L'Avventura, gioco da tavolo cooperativo a tema fantasy in offerta al 20%! Click… - TeresaComite15 : RT @pedroarmocida: #JohnWick è primo per incassi seguito da #DungeonseDragons che lo supera per spettatori. #Salvatores e #Veltroni li segu… -

Ccome rivela la recensione di& Dragons: L'onore dei ladri , nel film un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri intraprendono un'epica rapina per recuperare una reliquia ...In seconda posizione troviamo l'esordio di& Dragons: L'onore dei ladri, con 998.757 euro incassati da giovedì a domenica, e un totale su cinque giorni di 1.115.591 (con una media di 2.567). ...... E proprio per collegarsi a queste 'lamentele' la Paramount ha deciso di pubblicare un divertente spot in cui uno spezzone dell'iconico cartone animato degli anni ottanta di& Dragons è ...

Dungeons & Dragons - L'Onore dei Ladri: citazioni, easter egg e riferimenti del film! BadTaste.it Cinema

The most unexpected moment in Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves isn't a monster attack or even a deadly betrayal. Instead, it's the appearance of none other than Bradley Cooper — an unexpected ...While Marvel did publish a single-issue Dungeons & Dragons-themed comic book back in the early 1990s, the latest film based on the tabletop RPG – Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves – is not, in ...