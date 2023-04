Due medici del Ruggi condannati per la morte del 13enne Alessandro Farina (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati condannati ad un anno e otto mesi di reclusione, AnnaGiulia Elena De Anseris e Nicola Pepe, i due medici dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno ritenuti dal giudice responsabili della morte di Alessandro Farina, il 13enne deceduto a dicembre del 2017 per una complicazione legata al diabete. Assolti perché il fatto non sussiste Mario Cioffi e Maria D’Alessandro. La famiglia di Alessandro, figlio di Tiziana la sorella del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, è stata difesa dall’avvocato Federico Conte. Secondo le tesi accusatorie, accolte dal giudice nella sentenza di primo grado emessa oggi, la diagnosi sarebbe stata formulata in ritardo e al ragazzino sarebbero state ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono statiad un anno e otto mesi di reclusione, AnnaGiulia Elena De Anseris e Nicola Pepe, i duedell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio ed’Aragona di Salerno ritenuti dal giudice responsabili delladiFarina, ildeceduto a dicembre del 2017 per una complicazione legata al diabete. Assolti perché il fatto non sussiste Mario Cioffi e Maria D’. La famiglia di, figlio di Tiziana la sorella del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, è stata difesa dall’avvocato Federico Conte. Secondo le tesi accusatorie, accolte dal giudice nella sentenza di primo grado emessa oggi, la diagnosi sarebbe stata formulata in ritardo e al ragazzino sarebbero state ...

